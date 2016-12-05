Последние новости

Краснодарский край: Итоги года 2016

В конце года принято подводить итоги. Мы решили узнать у известных людей края, наших ньюсмекеров, чем им запомнился 2016 год, какие события они считают по-настоящему важными для страны, для той сферы деятельности, в которой работают и для себя лично.