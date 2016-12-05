Последние новости

В конце года принято подводить итоги. Мы решили узнать у известных людей края, наших ньюсмекеров, чем им запомнился 2016 год, какие события они считают по-настоящему важными для страны, для той сферы деятельности, в которой работают и для себя лично.
Власти Краснодара планируют создавать в городе определенные промышленные зоны, куда намерены приглашать представителей малого и среднего бизнеса. Эти промзоны будут оснащены инженерными коммуникациями и частично инфраструктурой.
Уходящий год показал, что, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис, внутренние экономические проблемы и санкции, российский рынок инвестиций растет и развивается. 1 декабря Индекс ММВБ обновил исторический максимум, превысив отметку в 2100…
Министерство финансов РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, любые колебания курса, даже в сторону укрепления, сейчас не нужны российской экономике.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении вице-мэра Краснодара Ольги Яковлевой. Чиновница отвечала за работу правового управления, муниципальной собственности, городских земель, а также финансового контроля.
Депутаты городской Думы Краснодара согласовали кандидатуры первого заместителя и двух замов главы Краснодара, а также нового управляющего делами администрации города. Должность нового первого вице-мэра занял Сергей Васин.
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» рассматривает возможность расширения рынка сбыта за счет реализации собственной продукции на европейских и азиатских рынках. С начала 2016 года агрокомплекс уже отправил 20 тонн свинины и мяса птицы в Грузию.
Испытательные полеты беспилотников для «Почты России» перенесены на весну 2017 года. Ранее планировалось проводить испытания дронов летом 2016 года. Для реализации полетов было найдено отделение «Почты России», вокруг которого в радиусе 300 метров отсутствуют…
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который предлагает разделить банки с универсальной лицензией (капитал свыше 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (капитал до 1 млрд рублей, но больше 300 млн рублей).
Общее собрание акционеров ПАО «Крайинвестбанк» прекратило полномочия Совета директоров банка и избрало новый состав, который представлен менеджментом РНКБ Банк (ПАО) и администрацией Краснодарского края.
Самописец упавшего возле Сочи Ту-154 раскрыл основную версию авиакатастрофы. После взлета у самолета не убрались закрылки. Чтобы компенсировать неисправность, летчики, предположительно, слишком сильно задрали нос самолета, который в результате потерял…
Девелоперская Группа компаний «Коротос» продала комплекс Azimut Hotel Sochi компании «Юг-Бизнеспартнер». Комплекс строился к Олимпийским играм в Сочи и был признан крупнейшим в Европе — номерной фонд комплекса составляет около 10% от всего гостиничного…
В 2017 г. застройщики начнут отчислять в фонд АИЖК 1% от стоимости возводимого жилья. Также им придется увеличить уставной капитал. Сборы направят на завершение недостроев. Нововведение повысит нагрузку на девелоперов и увеличит себестоимость жилья, считают…
В аэропорту Анапы завершились строительно-монтажные работы по возведению нового терминала площадью 11,8 тыс.кв. м с пропускной способностью 600 пассажиров в час. Инвестиции в строительство составили 1,4 млрд рублей.
Под бой курантов принято подводить итоги. Ирине Долговой некогда, потому что ее жизнь не вмещается в 365 календарных дней. За две недели до Нового года ГК «КейтерингБЮРО» устроила грандиозный праздник, открыв два ресторана на горнолыжном курорте Красной…
Уходящий год был очень богат на публичные мероприятия. Конференции, форумы, семинары, выставки, круглые столы, бизнес-завтраки шли сплошным потоком. Было ощущение, что мы все истосковались по живому общению, по мудрым и назидательным речам.
Почему в родоплеменном обществе не может быть борьбы с коррупцией и преемственности бизнеса, и что на самом деле представляет собой российская экономика, рассказал Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group Inc.
Краснодарский филиал Россельхозбанка открыл кредитную линию с лимитом 20 млн рублей ООО «НПО» «Нива»в Ленинградском районе. На эти средства предприятие закупит качественные удобрения, что позволит увеличить урожайность зерновых и технических культур
За 11 месяцев 2016 года Краснодарский филиал Россельхозбанка выдал жителям региона свыше 13 тыс. кредитов на общую сумму более 3,1 млрд рублей (на 500 млн больше, чем за тот же период прошлого года). Общий кредитный портфель физлиц филиала превысил 8…
ПАО «Крайинвестбанк» и ООО Торговый дом «Каравай Кубани» подписали кредитные соглашения на 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет. Финансирование предоставляется для обеспечения ведения текущей деятельности предприятия и реализации планов развития.
Мост из Краснодарского края в Крым построен наполовину. На стройку потрачено 107 млрд рублей — 48% предусмотренных средств. На прошлой неделе США включили в санкционный список фирмы, участвующие в строительстве, но на ходе работ это не отразилось.
Более 300 приверженцев здорового образа жизни в Краснодаре 1 января приняли участие в новогоднем забеге. Максимальная дистанция составляла 17 км, однако каждый из участников выбирал для себя посильную дистанцию.
В разгар конкурса красоты «Мисс Лабинск–2016» в Городской дом культуры прибыл наряд полиции, чтобы «остановить порнографическое мероприятие» и прекратить «развращение зрителей и участниц». Прокурор, направивший туда полицейских, объясняться не стал.
Что такое кадастровая стоимость? Как происходит кадастровая оценка? Как оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости? Ответы на эти вопросы известны лишь специалистам данной области и тем, кто напрямую связан с недвижимостью.
Те краснодарцы, которым по разным причинам часто приходится пользоваться услугами авиакомпаний, возможно, обратили внимание на определенные закономерности при бронировании билетов. Эксперты туристического рынка утверждают, что наиболее выгодно заказывать билеты за 58 дней до даты вылета.
«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к реконструкции участка канализационного коллектора диаметром 800 мм, проходящего по ул. Симферопольской и залегающего на глубине 5 метров.
«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в рамках проводимых мероприятий инвестпрограммы, выполнил строительство сетей водоснабжения и водоотведения к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. Береговая, 2.