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Последние новости

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Краснодарский край: Итоги года 2016

Краснодарский край: Итоги года 2016
В конце года принято подводить итоги. Мы решили узнать у известных людей края, наших ньюсмекеров, чем им запомнился 2016 год, какие события они считают по-настоящему важными для страны, для той сферы деятельности, в которой работают и для себя лично.

Бизнес
В Краснодаре малому бизнесу создадут мини-промпарки

В Краснодаре малому бизнесу создадут мини-промпарки
Власти Краснодара планируют создавать в городе определенные промышленные зоны, куда намерены приглашать представителей малого и среднего бизнеса. Эти промзоны будут оснащены инженерными коммуникациями и частично инфраструктурой.
28.12.2016
Запущен газопровод между Кубанью и Крымом

Запущен газопровод между Кубанью и Крымом
Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым. Топливо будет подаваться с территории Краснодарского края на полуостров от магистральных газопроводов РФ.
27.12.2016

Новости партнеров
УК «Альфа-Капитал»: завершаем год на мажорной ноте

УК «Альфа-Капитал»: завершаем год на мажорной ноте
Уходящий год показал, что, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис, внутренние экономические проблемы и санкции, российский рынок инвестиций растет и развивается. 1 декабря Индекс ММВБ обновил исторический максимум, превысив отметку в 2100…
28.12.2016
Награда - банкиру

Награда - банкиру
Председатель Наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
05.12.2016

Экономика
Правительство не ожидает резких колебаний курса рубля

Правительство не ожидает резких колебаний курса рубля
Министерство финансов РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, любые колебания курса, даже в сторону укрепления, сейчас не нужны российской экономике.
29.12.2016

Власть
В Краснодаре задержали вице-мэра Ольгу Яковлеву

В Краснодаре задержали вице-мэра Ольгу Яковлеву
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении вице-мэра Краснодара Ольги Яковлевой. Чиновница отвечала за работу правового управления, муниципальной собственности, городских земель, а также финансового контроля.
30.12.2016
В Краснодаре назначили двух новых вице-мэров

В Краснодаре назначили двух новых вице-мэров
Депутаты городской Думы Краснодара согласовали кандидатуры первого заместителя и двух замов главы Краснодара, а также нового управляющего делами администрации города. Должность нового первого вице-мэра занял Сергей Васин.
22.12.2016
"Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" нацелился на Азию и Европу

"Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" нацелился на Азию…
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» рассматривает возможность расширения рынка сбыта за счет реализации собственной продукции на европейских и азиатских рынках. С начала 2016 года агрокомплекс уже отправил 20 тонн свинины и мяса птицы в Грузию.

Технологии
WhatsApp отключат от устаревших гаджетов

WhatsApp отключат от устаревших гаджетов
WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах. Приложение перестанут поддерживать, в частности, гаджеты под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6.
02.01.2017
На Кубани выбрали лучших инноваторов

На Кубани выбрали лучших инноваторов
В Краснодарском крае подвели итоги конкурса «Инноватор Кубани». В нем участвовали 29 проектов в различных отраслях – промышленности, АПК, экологии, робототехники, IT-технологий.
27.12.2016
"Почта России" планирует доставлять посылки на дронах

"Почта России" планирует доставлять посылки на дронах
Испытательные полеты беспилотников для «Почты России» перенесены на весну 2017 года. Ранее планировалось проводить испытания дронов летом 2016 года. Для реализации полетов было найдено отделение «Почты России», вокруг которого в радиусе 300 метров отсутствуют…
19.12.2016

Банки и финансы
Банки предлагают разделить на универсальные и базовые

Банки предлагают разделить на универсальные и базовые
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который предлагает разделить банки с универсальной лицензией (капитал свыше 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (капитал до 1 млрд рублей, но больше 300 млн рублей).
29.12.2016
Избран новый состав Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк»

Избран новый состав Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк»
Общее собрание акционеров ПАО «Крайинвестбанк» прекратило полномочия Совета директоров банка и избрало новый состав, который представлен менеджментом РНКБ Банк (ПАО) и администрацией Краснодарского края.
28.12.2016
Самописец рухнувшего Ту-154 рассказал о закрылках

Самописец рухнувшего Ту-154 рассказал о закрылках
Самописец упавшего возле Сочи Ту-154 раскрыл основную версию авиакатастрофы. После взлета у самолета не убрались закрылки. Чтобы компенсировать неисправность, летчики, предположительно, слишком сильно задрали нос самолета, который в результате потерял…

Недвижимость
«Юг-Бизнеспартнер» купил Azimut Hotel Sochi

«Юг-Бизнеспартнер» купил Azimut Hotel Sochi
Девелоперская Группа компаний «Коротос» продала комплекс Azimut Hotel Sochi компании «Юг-Бизнеспартнер». Комплекс строился к Олимпийским играм в Сочи и был признан крупнейшим в Европе — номерной фонд комплекса составляет около 10% от всего гостиничного…
02.01.2017
Фонд дольщиков разорит строителей

Фонд дольщиков разорит строителей
В 2017 г. застройщики начнут отчислять в фонд АИЖК 1% от стоимости возводимого жилья. Также им придется увеличить уставной капитал. Сборы направят на завершение недостроев. Нововведение повысит нагрузку на девелоперов и увеличит себестоимость жилья, считают…
26.12.2016
В Анапе завершили строительство нового аэропорта

В Анапе завершили строительство нового аэропорта
В аэропорту Анапы завершились строительно-монтажные работы по возведению нового терминала площадью 11,8 тыс.кв. м с пропускной способностью 600 пассажиров в час. Инвестиции в строительство составили 1,4 млрд рублей.

Интервью и комментарии
Ирина Долгова: «Смотрю на бизнес с точки зрения клиента»

Ирина Долгова: «Смотрю на бизнес с точки зрения …
Под бой курантов принято подводить итоги. Ирине Долговой некогда, потому что ее жизнь не вмещается в 365 календарных дней. За две недели до Нового года ГК «КейтерингБЮРО» устроила грандиозный праздник, открыв два ресторана на горнолыжном курорте Красной…
28.12.2016
Что наша жизнь? Event!

Что наша жизнь? Event!
Уходящий год был очень богат на публичные мероприятия. Конференции, форумы, семинары, выставки, круглые столы, бизнес-завтраки шли сплошным потоком. Было ощущение, что мы все истосковались по живому общению, по мудрым и назидательным речам.
20.12.2016
Дмитрий Потапенко: «Все мы – маленькие абрамовичи»

Дмитрий Потапенко: «Все мы – маленькие абрамовичи»
Почему в родоплеменном обществе не может быть борьбы с коррупцией и преемственности бизнеса, и что на самом деле представляет собой российская экономика, рассказал Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group Inc.
16.12.2016

Новости компаний
РСХБ выдаст кредит в 20 млн рублей кубанскому «НПО» «Нива»

РСХБ выдаст кредит в 20 млн рублей кубанскому «НПО»…
Краснодарский филиал Россельхозбанка открыл кредитную линию с лимитом 20 млн рублей ООО «НПО» «Нива»в Ленинградском районе. На эти средства предприятие закупит качественные удобрения, что позволит увеличить урожайность зерновых и технических культур
26.12.2016
Кредитный портфель физлиц Россельхозбанка на Кубани превысил 8 млрд рублей

Кредитный портфель физлиц Россельхозбанка на Кубани…
За 11 месяцев 2016 года Краснодарский филиал Россельхозбанка выдал жителям региона свыше 13 тыс. кредитов на общую сумму более 3,1 млрд рублей (на 500 млн больше, чем за тот же период прошлого года). Общий кредитный портфель физлиц филиала превысил 8…
19.12.2016
Крайинвестбанк заключил кредитные соглашения с Торговым домом «Каравай Кубани» на общую сумму 1,2 млрд рублей

Крайинвестбанк заключил кредитные соглашения с Торговым…
ПАО «Крайинвестбанк» и ООО Торговый дом «Каравай Кубани» подписали кредитные соглашения на 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет. Финансирование предоставляется для обеспечения ведения текущей деятельности предприятия и реализации планов развития.
14.12.2016
Керченский мост готов на 50%

Керченский мост готов на 50%
Мост из Краснодарского края в Крым построен наполовину. На стройку потрачено 107 млрд рублей — 48% предусмотренных средств. На прошлой неделе США включили в санкционный список фирмы, участвующие в строительстве, но на ходе работ это не отразилось.

Общество
В Краснодаре более 300 горожан пробежали новогодний марафон

В Краснодаре более 300 горожан пробежали новогодний…
Более 300 приверженцев здорового образа жизни в Краснодаре 1 января приняли участие в новогоднем забеге. Максимальная дистанция составляла 17 км, однако каждый из участников выбирал для себя посильную дистанцию.
02.01.2017
Генплан Краснодара решено доработать

Генплан Краснодара решено доработать
Мэр Краснодара Евгений Первышов намерен отправить Генеральный план Краснодара на доработку. Решение принято 29 декабря на совещании, где проект представили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.
29.12.2016
Русфонд просит помочь в лечении Ксюши Лоозе

Русфонд просит помочь в лечении Ксюши Лоозе
Русфонд в Краснодарском крае просит оказать помощь в лечении Ксюши Лоозе. Малышке 3 года, у нее двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, требуются слуховые аппараты.
28.12.2016

Стиль жизни
Вмешались в красоту, или Как проходил конкурс «Мисс Лабинск–2016»

Вмешались в красоту, или Как проходил конкурс «Мисс…
В разгар конкурса красоты «Мисс Лабинск–2016» в Городской дом культуры прибыл наряд полиции, чтобы «остановить порнографическое мероприятие» и прекратить «развращение зрителей и участниц». Прокурор, направивший туда полицейских, объясняться не стал.
27.12.2016

Вопрос-ответ

  • Как будут проводить кадастровую оценку

    Что такое кадастровая стоимость? Как происходит кадастровая оценка? Как оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости? Ответы на эти вопросы известны лишь специалистам данной области и тем, кто напрямую связан с недвижимостью.

  • Когда выгоднее бронировать авиабилеты из Краснодара

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